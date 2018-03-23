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14:16 | 25.03.2018
В понедельник часть Ленинского района Екатеринбурга погрузится во мрак
Список домов, в которых отключат электроэнергию, по данным администрации Ленинского района Екатеринбурга:
• ул. Городская, 1, 1г;
• ул. Гаражная, 1–31, 2, 4, 6, 10–18;
• ул. Двинская, 13;
• ул. Европейская, 11–53, 12, 26, 28, 32–54;
• ул. Историческая, 1, 1а, 4, 4а, 5, 7, 6, 9, 11, 16, 62, 74;
• ул. Кичигинская, 5, 11, 15, 17, 25, 29, 71, 2–10, 14, 16;
• ул. Комбинатская, 6, 6а, 8, 10, 18;
• ул. Узорная, 1а, 35, 10, 14, 34, 36, 42, 108;
• ул. Цыганская, 3–7, 11, 17, 19, 49–53, 59–63, 67, 71, 73, 73а, 79, 83, 93, 95, 2, 2а, 4, 8, 12–16;
• пер. Кособродский, 1–11, 29–41, 2, 4, 8, 16, 18, 22–28, 32, 44, 50, 68;
• пер. Облепиховый, 3, 7, 9, 13–21, 23–37, 8, 20–30, 38, 42, 44;
• ул. МК-17, стр. 29, 72;
• СТ «Надежда», ул. Узорная;
• КП «Солнечная Долина», ул. Двинская;
• СНТ «Арендатор»;
• СНТ «Академстрой»;
• СНТ «Мечта»;
• сад «Здоровье», ул. Городская, 1а.
Отключение будет произведено на один день.
Фото: klops.ru
© «Вечерние Ведомости»
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