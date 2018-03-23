В администрации Екатеринбурга освободилась должность руководителя комитета по экологии и природопользованию

13:14 | 25.03.2018

Руководитель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов оставил свою должность. Теперь на городском портале на месте имени руководителя комитета стоит прочерк и удалена фотография.



По информации пресс-секретаря мэрии Анатолия Карманова, последним днем в должности для Свалова стал вторник, 20 марта. Однако официально новость об увольнении Егора Свалова на городском портале не публиковалась.



Отметим, Свалов возглавлял комитет с 2014 года. Ранее на заседании городской думы он сообщал, что планирует уйти из мэрии. Вероятно, Свалов перейдет на работу в областное министерство энергетики и ЖКХ, где будет курировать сферу обращения с отходами в статусе замминистра.



Фото: ekburg.ru