В начале следующей недели Свердловскую область вновь атакует снег

12:05 | 25.03.2018

Начало следующей недели в Свердловской области ожидается относительно теплое, однако снег будет продолжать падать.



Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня температура воздуха составит от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса со знаком «плюс». Облачно, местами возможен небольшой снег. При этом в ночь на понедельник температура воздуха составит от 8 до 13 градусов ниже нуля.



Завтра, 26 марта, днем ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, также переменная облачность и небольшой снег. Ночью температура понизится до 10 градусов ниже нуля.



Во вторник днем температура будет -1...+4 градуса. Облачно, местами умеренный снег.



Фото: ugranow.ru