В Екатеринбурге спасатели помогли школьнику освободиться из наручников

11:51 | 25.03.2018

Школьник из Екатеринбурга, воспользовавшись занятостью своих родителей, решил «примерить» на себя наручники – и закрыл их. Освободиться самостоятельно ребенок не смог. Не смог помочь и его отец, ввиду того, что ключи от наручников давно потерялись. Тогда семья обратилась за помощью к спасателям.



В службе спасения «СОВА» спасатели освободили ребенка без применения режущего инструмента. Руки несовершеннолетнего были освобождены с помощью отмычки, которую сделали спасатели.



Фото: СОВА