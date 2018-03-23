Эксперт оценил проделанную работу по взрыву екатеринбургской телебашни на «троечку»

11:13 | 25.03.2018

Заслуженный спасатель России, эксперт‐взрывник Александр Гофштейн оценил проделанную работу по сносу недостроенной телебашни в Екатеринбурге на «троечку» по пятибалльной шкале. Причина не самой высокой оценки кроется в оставшемся на месте взрыва «зубе», высотой с девятиэтажку.



Как сообщает РИА «Новости», Гофштейн отметил, что разобрать башню вручную, как заявили власти, за короткие сроки не получится. «После завала телебашни создалась техническая проблема: тридцатиметровый монолитный полуразрушенный элемент с торчащими на арматуре осколками бетона вручную разобрать невозможно, его можно механически разобрать, но там есть стилобат в форме кольца, который будет мешать подъездам специальной техники, отсюда вопрос, есть ли в Екатеринбурге такая техника. Вручную это исключено. Повторный подрыв — тоже исключено. Никто не возьмет на себя смелость направить людей под торчащие куски бетона, и оптимизм по поводу двух недель, за которые собираются этот «зуб» разрушить, мне не совсем понятен», - отметил спасатель.



«Думаю, что когда выбирали схему подрыва, ориентировались на служебную площадку, куда должна была упасть эта башня, и то, что она не вывалилась за эти пределы, уже замечательно, но то, что остался этот «зуб», это явная недоработка — оставить невзорванным и поврежденным такой объект — 30 метров — это высота девятиэтажного дома», — считает Гофштейн. По мнению эксперта, для демонтажа телебашни можно было использовать другую схему: «На мой взгляд, нужна была другая схема обрушения с тем, чтобы разрушить ее до основания. По пятибалльной системе я бы оценил проведенную работу на троечку, не более того».



Фото: vk.com