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11:13 | 25.03.2018
Эксперт оценил проделанную работу по взрыву екатеринбургской телебашни на «троечку»
Как сообщает РИА «Новости», Гофштейн отметил, что разобрать башню вручную, как заявили власти, за короткие сроки не получится. «После завала телебашни создалась техническая проблема: тридцатиметровый монолитный полуразрушенный элемент с торчащими на арматуре осколками бетона вручную разобрать невозможно, его можно механически разобрать, но там есть стилобат в форме кольца, который будет мешать подъездам специальной техники, отсюда вопрос, есть ли в Екатеринбурге такая техника. Вручную это исключено. Повторный подрыв — тоже исключено. Никто не возьмет на себя смелость направить людей под торчащие куски бетона, и оптимизм по поводу двух недель, за которые собираются этот «зуб» разрушить, мне не совсем понятен», - отметил спасатель.
«Думаю, что когда выбирали схему подрыва, ориентировались на служебную площадку, куда должна была упасть эта башня, и то, что она не вывалилась за эти пределы, уже замечательно, но то, что остался этот «зуб», это явная недоработка — оставить невзорванным и поврежденным такой объект — 30 метров — это высота девятиэтажного дома», — считает Гофштейн. По мнению эксперта, для демонтажа телебашни можно было использовать другую схему: «На мой взгляд, нужна была другая схема обрушения с тем, чтобы разрушить ее до основания. По пятибалльной системе я бы оценил проведенную работу на троечку, не более того».
Фото: vk.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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