В Екатеринбурге загорелся подъезд девятиэтажного дома на Эльмаше

10:51 | 25.03.2018

Сегодня, 25 марта, в Екатеринбурге ранним утром загорелся вход в девятиэтажный жилой дом, расположенный на улице Фрезировщиков (Эльмаш).



Сообщение о пожаре поступила 07:40, и спустя некоторое время огонь уже перешел на дверь одной из квартир. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, входная группа, расположенная на втором этаже дома, была повреждена на площади 8 квадратных метров.



На борьбу с огнем спасателям потребовалось семь минут. На месте работали девять огнеборцев и три пожарных машины. Все работы на месте пожара были полностью завершены в 08:37. Причина пожара сейчас выясняется.



Фото: amic.ru