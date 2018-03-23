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10:44 | 25.03.2018
Постпред губернатора при Президенте Александр Овчаров вручил Якову Рябову знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
«С вашим именем и многолетней деятельностью на благо нашего Отечества связаны яркие страницы истории государства. Вы известны как инициативный, волевой руководитель, авторитетный специалист, обладающий высокой профессиональной компетентностью. Эти качества позволили вам заслужить уважение руководства страны, доверие и признательность ваших коллег и друзей», — сказал Александр Овчаров.
Присутствующие на торжественном мероприятии член Совета Федерации Эдуард Россель и депутат Государственной думы Андрей Ветлужских, также поздравили юбиляра, высказав благодарность за многолетнюю деятельность по объединению свердловчан, проживающих в Москве, формирование положительной репутации Свердловской области и пожелав ему крепкого здоровья, долголетия, бодрости, оптимизма и жизненного благополучия.
Яков Петрович Рябов родился 24 марта 1928 года, село Шишкеево, Пензенская губернии, в многодетной крестьянской семье. В 1930 году семья переехала в Свердловск на строительство Уралмашзавода. Свой трудовой путь Яков Петрович начал в 1942 году, в возрасте 14 лет он пошёл работать токарем-карусельщиком на завод № 9.
В 1946–1960 годах работал на Свердловском турбомоторном заводе: техник-конструктор, инженер, старший инженер-конструктор, руководитель конструкторской группы, начальник отдела специального конструкторского бюро, заместитель начальника цеха, начальник цеха, секретарь парткома завода (с 1958 года).
В 1960–1963 годах – 1-й секретарь Орджоникидзевского райкома КПСС города Свердловска.
В 1963–1966 годах – 1-й секретарь Свердловского горкома КПСС.
В 1966–1971 годах – 2-й секретарь Свердловского обкома КПСС.
В 1971–1976 годах – 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС.
За время работы в Свердловской области на многих ответственных, руководящих постах, в том числе первого секретаря обкома КПСС, Яков Рябов внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона, рост производительности труда, увеличение объемов производства ведущих промышленных предприятий Среднего Урала.
В 1976 году став секретарём ЦК КПСС до 1979 года курировал отрасли ВПК, способствовал укреплению обороноспособности страны, модернизации военно-промышленного комплекса.
В 1979—1983 годах — первый заместитель председателя Госплана СССР.
В 1983—1984 годах — председатель Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям
В 1984—1986 годах — заместитель Председателя Совета Министров СССР.
В 1986—1990 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР во Франции.
После отставки Яков Петрович занимался общественной деятельностью.
В 1992—2001 годах — президент Ассоциации содействия развитию Уральского региона.
С 1992 года сопредседатель Международного Демидовского фонда.
С 2001 года почётный президент Уральского землячества.
Почётный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Академик Российской инженерной академии
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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