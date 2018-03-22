Лекцию о защите от педофилов для екатеринбургских родителей проведут в это воскресение

20:35 | 24.03.2018

В воскресенье, 25 марта, екатеринбургских родителей приглашают на лекцию «Ребёнок в безопасности», которую организует благотворительный фонд «Быть мамой».



Слушателям расскажут, как научить ребёнка не вступать в контакт с посторонними, отличать «своих» от «чужих»,отпугнуть похитителя или мошенника, где найти безопасное место, как правильно звать на помощь, к кому обратиться за помощью в опасной ситуации.



Горожане узнают, как защитить свою семью от интернет-угроз: «группы смерти», педофилы, секты, игры, мошенники и т.д.

Лекция состоится по адресу: ул. Народной воли, 24. Начало — в 14:00.



Фото: gazetabalakovo.ru