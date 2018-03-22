Житель Камышлова смог украсть мешок угля, который весит 30 килограммов

20:11 | 24.03.2018

Как информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, сотрудники Линейного отделения полиции на станции Войновка задержали 57-летнего жителя города Камышлов, который 14 марта похитил каменный уголь.



Выяснилось, что в одном из вагонов из города Сургута в Кемерово следовали двое мужчин, работающие проводниками и занимающиеся перегоном нерабочих локомотивов.



Во время стоянки поезда на станции Войновка один из проводников увидел на соседнем пути грузовой поезд, гружёный углем. Он забрался в полувагон, нагрузил мешок твёрдым топливом и вернулся назад. Утащить мужчине удалось 30 килограммов угля, общей стоимостью всего 370 руб. Однако теперь мужчине предстоит за заплатить штраф в размере 1300 рублей.



Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте