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19:47 | 24.03.2018

В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии затоплен перекресток

Инцидент произошел утром 24 марта. Дорога на перекрестке улиц Черных и Красноармейская оказалась затоплена водой из-за коммунальной аварии на «Водоканал-НТ».

Как сообщают водители, попавшие в коммунальную ловушку, проезжать очень сложно не только из-за глубокой лужи: на некоторых отрезках проезжей части уже начал появляться слой льда.

Как поясняют общественники «Тагил без ям», ситуация находится под контролем дорожной организации. Вскрыта ливневая канализация, представители «Водоканала» устраняют утечку. Как только проблема решится, вода начнет уходить, после чего дорожники займутся устранением гололеда.

Фото: tagilcity.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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