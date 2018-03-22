В центре Екатеринбурга нормализовалось движение

15:50 | 24.03.2018

На данный момент движение в центре Екатеринбурга нормализовалось. Напомним, сегодня утром из-за перекрытия улицы Декабристов образовались заторы.



Пробки достигают всего 3 баллов. Трудности испытывают те, кто двигается сейчас по улице Декабристов от 8 Марта до Степана Разина. Скорость движения здесь составляет 7 км/ч.



Стало свободно на улице Куйбышева, которая ранее наглухо стояла от Восточной до Московской в обоих направлениях



Фото: kirov-portal.ru