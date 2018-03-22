Облако пыли поднялось над Екатеринбургом после взрыва недостроенной телебашни

15:40 | 24.03.2018

После взрыва недостроенной телебашни в воздухе поднялось огромное облако пыли, поскольку на землю рухнуло 8 тысяч тонн бетона, большая часть которого разрушилась при столкновении. Одна часть башни ровно легла на землю, а еще одна часть, расположенная ближе к фундаменту, осталась стоять. Ее разберут в течение двух недель.



Облако пыли взлетело на десятки метров ввысь, и ветер понес его в сторону центра города. Жители Екатеринбурга, которые пришли посмотреть на снос башни, были вынуждены снимать варежки и закрывать ими нос и рот. Верхняя одежда у многих была в мелкой пыли. Очевидцы сообщили, что дышать первое время после сноса башни было практически невозможно.



Сейчас облако пыли осело. Отметим, что в центре города последствий взрывов даже не заметили.



Фото: hdfootagepro.com