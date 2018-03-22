Юноша провалился в шахту лифта в Первоуральске и погиб

14:58 | 24.03.2018

Инцидент произошел сегодня утром в Первоуральске. В шахте лифта дома № 24 на бульваре Юности нашли тело парня. Следователи провели осмотр места происшествия и выяснили, что молодой человек упал в шахту лифта, пытаясь выбраться из застрявшей лифтовой кабины.



Как сообщили в следственном комитете, компания молодых людей ехала в лифте, он застрял на уровне 6–7-го этажей. Один из парней решил сам выбраться из лифта и упал в шахту.



В следственном комитете рассказали следующее: «Проверку проводит следственный отдел по городу Первоуральску. На данный момент известно, что смерть не криминальная».



Фото: sibkray.ru