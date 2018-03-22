Пьяный водитель спровоцировал крупное ДТП в Каменск-Уральском

14:29 | 24.03.2018

Инцидент произошел вчера, 23 марта, в городе Каменск-Уральском на регулируемом перекрёстке улиц Суворова-Шестакова.



Установлено, что 31-летний водитель автомашины Mitsubishi Lancer проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной «Лада». Как сообщают очевидцы, водитель был пьяным.



В результате двое человек – 21-летний водитель отечественной машины и его ровесник-пассажир, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.



Фото: polit74.ru