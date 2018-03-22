Тепловоз насмерть сбил 66-летнюю тагильчанку, переходившую пути

13:40 | 24.03.2018

Инцидент произошел 21 марта в районе ВМЗ в Нижнем Тагиле на подъездных путях к Высокогорскому ГОКу. Пожилая женщина переходила железнодорожные пути невдалеке от Казанского мужского монастыря. В этот момент в ее сторону двигался тепловоз, который зацепил старушку.



В МВД рассказали, что машинист не заметил на ж/д путях пешехода.



В результате, пенсионерка погибла травм, которые были несовместимы с жизнью. В Следственном комитете по Ленинскому району Нижнем Тагиле началось расследование по факту произошедшего.



Фото: 24sibinfo.ru