Житель Екатеринбурга записал песню, посященную телебашне, прямо на фоне ее сноса

13:22 | 24.03.2018

Житель Екатеринбурга Антон Гуцал написал прощальную песню телебашне, которую снесли сегодня утром.



Антон сообщил СМИ: «Песня группы Dоброй Nочи не смогла обойти такое событие, как снос телевизионной башни в Екатеринбурге. Вчера совершенно спонтанно на эмоциях родилась песня, а сегодня лично не смог на это смотреть. Это песня-прощание - очень жаль телебашню».



Когда музыкант начал петь – на недостроенной башне произошёл взрыв, башня в клипе начинает падать под музыку прямо на глазах зрителей.



Фото: Алексей БУЛАТОВ