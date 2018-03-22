Цирковой трамвай сделает будни жителей Нижнего Тагила ярче

12:36 | 24.03.2018

В Нижнем Тагиле появился цирковой трамвай, украшенный яркими воздушными шарами.



Ранее говорилось, что вагоновожатый в нём будет носить красную униформу, а продажей билетов займётся клоун. Но, по решению руководства цирка, клоуны и другой цирковой персонал отменяется: вагон под номером 340 будет функционировать как обычный трамвай. Однако тематическое оформление всё же будет присутствовать: рисунки изнутри и снаружи, а также анонсы представлений цирка.



Своим мнением поделился директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов: «Думаю, что такой вагон жители одобрят. Для горожан стали привычными сюрпризы в пути. У нас и рок-концерт в трамвае проходил, и художники творили, даже четыре свадьбы сыграли. Теперь вот цирк дарит пассажирам радостное настроение. Вагон будет курсировать по маршруту №15 — до самого молодого микрорайона города Гальяно-Горбуновского массива».



Фото: tagilcity.ru