В Екатеринбургском зоопарке сегодня отметят День птиц

12:10 | 24.03.2018

Сегодня, 24 марта, в Екатеринбургском зоопарке отмечают День птиц. Праздник пройдёт с 14:00 до 15:00, всех посетителей ждёт конкурс "Угадай птицу по перу", а также выставка "Птицы на мольберте" арт-студии "Кошель".



День птиц празднуется ежегодно 1 апреля, начиная с 1927 года. Праздник посвящён всем пернатым, которые с наступлением тепла и первых весенних дней возвращаются с мест зимовок.



В коллекции Екатеринбургского зоопарка содержатся экзотические птицы: туканы, марабу, турако. Хищные птицы: орланы, грифы, сипы и совы. И попугаи: какаду, ара, амазоны, аратинги.



Праздник пройдёт в павильоне "Приматы" экспозиция "Амазонка".



Фото: Екатеринбургский зоопарк