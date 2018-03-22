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11:55 | 24.03.2018

Полиция ищет пострадавших от похитителей автомобилей

В Екатеринбурге ищут пострадавших от дерзких вымогателей, работавших в стиле 90-х годов. Двое мужчин похищали у горожан автомобили.

Сейчас известно о двух эпизодах в деле мужчин. Первый произошёл в августе прошлого года. Местный предприниматель сообщил, как в одном из ТЦ к нему подсели двое неизвестных и требовали вернуть какие-то деньги. Затем они отобрали ключи от машины и скрылись на ней. Автомобиль стоил около 600 тыс. руб.

Второе происшествие случилось в конце января этого года. Преступники встретились с екатеринбуржцем под предлогом покупки автомобиля. Обманным путём они оказались в машине без хозяина и тоже скрылись на ней. Прямо на глазах у потерпевшего. Стоимость машина составляет около 400 тыс. руб.
Полиции удалось задержать двух мужчин – 1985 и 1994 годов рождения. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 163 и части 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Вымогательство и грабеж).

Если вы тоже пострадали от действий задержанных, можете сообщить об этом по следующим телефонам: 8 (343)294-13-53 (уголовный розыск), 8 (343)294-14-94 (дежурная часть).


Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция ищет пострадавших от похитителей автомобилей
Полиция ищет пострадавших от похитителей автомобилей

Анастасия Ахматова © «Вечерние Ведомости»

 


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