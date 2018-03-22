Возле ТРЦ "Карнавал" ночью сбили пешехода: ГИБДД просит откликнуться очевидцев

11:35 | 24.03.2018

Сегодня, 24 марта, около 5 утра на улице Халтурина рядом с ТРЦ «Карнавал» неизвестный водитель сбил 35-летнего мужчину. Водитель скрылся с места происшествия.



- ДТП произошло в районе дома № 17 на улице Марата, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Водитель ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской в направлении Таватуйской.



Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП. Для этого необходимо позвонить по телефону +7 908 632 43 67, +7 (343) 367-68-85 или прийти лично по адресу: улица 3-го Интернационала, 15, кабинет 103.



Фото: ГИБДД по Екатеринбургу