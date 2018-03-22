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10:42 | 24.03.2018
Новая коллекция формы от свердловских производителей
Напомним, на Среднем Урале насчитывается около 20 крупных производителей школьной формы. Им важно, чтобы представители свердловских школ в ближайшее время определились, в какую одежду хотят одеть своих учащихся.
Игорь Зеленкин, заместитель регионального министра промышленности и науки: «Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в программе «Пятилетка развития» поставлена задача не просто на увеличение экономических показателей, но, в первую очередь, на повышение качества жизни уральцев. Школьная форма — это комфорт и здоровье наших детей».
Эксперты также посоветовали родителям внимательно отнестись к выбору школьной формы ребёнку. В первую очередь необходимо обращать внимание не на красоту формы, а на безопасность и натуральность ткани.
Международный образовательный форум продлится в Екатеринбурге три дня. По адресу улица Горького, 4 А (Уральский центр развития дизайна). Здесь будут работать мастер-классы и творческие встречи с писателями, шахматные турниры, исторические квесты и конкурсы.
Фото: productcenter.ru
Анастасия Ахматова © «Вечерние Ведомости»
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