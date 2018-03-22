Новая коллекция формы от свердловских производителей

10:42 | 24.03.2018

Предприятия Среднего Урала, специализирующиеся на шитье школьной формы, организовали модный показ . Они продемонстрировали новые модели одежды для учащихся на будущий учебный год. Это мероприятие прошло в рамках образовательной выставки «SMART EXPO-URAL».



Напомним, на Среднем Урале насчитывается около 20 крупных производителей школьной формы. Им важно, чтобы представители свердловских школ в ближайшее время определились, в какую одежду хотят одеть своих учащихся.



Игорь Зеленкин, заместитель регионального министра промышленности и науки: «Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в программе «Пятилетка развития» поставлена задача не просто на увеличение экономических показателей, но, в первую очередь, на повышение качества жизни уральцев. Школьная форма — это комфорт и здоровье наших детей».



Эксперты также посоветовали родителям внимательно отнестись к выбору школьной формы ребёнку. В первую очередь необходимо обращать внимание не на красоту формы, а на безопасность и натуральность ткани.



Международный образовательный форум продлится в Екатеринбурге три дня. По адресу улица Горького, 4 А (Уральский центр развития дизайна). Здесь будут работать мастер-классы и творческие встречи с писателями, шахматные турниры, исторические квесты и конкурсы.



Фото: productcenter.ru