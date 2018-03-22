Недостроенной башни в Екатеринбурге больше нет













В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню.Сегодня в 8:30 прозвучал сигнал первой сирены. Сам подрыв недостроя немного задержался: только в 9:10 прозвучала последняя сирена, через 3 минуты состоялся взрыв.Посмотреть на историческое событие пришли сотни людей. Они собрались на улицах возле самого недостроя, на Плотинке. Некоторые наблюдали за сносом башни из окон высоток.В УГМК сообщили, что взрывов на сегодня больше не ожидается: «Взрывов было два, просто они с разницей в несколько секунд. Оставшуюся конструкцию будем разбирать ручками. Сейчас РВС всё обследует, и расходимся. Всё прошло в штатном режиме».Тем не менее горожане сообщают о неприятных инцидентах из-за взрыва. Люди рассказывают о том, как их чуть не задело осколками башни. Даже говорят, что камни долетали до улицы Декабристов. Часть центра города накрыло облако пыли.Транспорт по перекрытым до этого улицам уже пустили. В центре города сейчас большие пробки. Напоминаем, что метро будет закрыто до 11:30 с «Площади 1905 года» до «Ботанической».