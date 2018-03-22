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Новости дня


23:24 | 23.03.2018

Екатеринбуржцы собрались на акции «Обними телебашню»

Сегодня вечером около двухсот жителей екатеринбуржцев вновь «обняли» недостроенную телебашню. Своеобразная акция протеста проводится не впервые.

Как сообщают СМИ, акция началась стихийно. Информация о проведении данной акции появилась и в социальных сетях, и на плакатах активистов.
Участники акции прошли вокруг телебашни по улице Степана Разина вдоль забора, по мосту через Исеть на Декабристов; прошли вдоль реки между башней и улице Розы Люксембург, затем - мимо мечети. Завершилась акция на улице Народной Воли. Точкой в «обнимании» стало выкрикивание громких лозунгов в защиту екатеринбургской телебашни.

Напомним, снос недостроенной телебашни запланирован на завтра, 24 марта, на 9:00. Однако вполне вероятно, что из-за некоторых активистов снос башни могут отложить.

Фото: znak.com

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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