Екатеринбуржцы собрались на акции «Обними телебашню»

23:24 | 23.03.2018

Сегодня вечером около двухсот жителей екатеринбуржцев вновь «обняли» недостроенную телебашню. Своеобразная акция протеста проводится не впервые.



Как сообщают СМИ, акция началась стихийно. Информация о проведении данной акции появилась и в социальных сетях, и на плакатах активистов.

Участники акции прошли вокруг телебашни по улице Степана Разина вдоль забора, по мосту через Исеть на Декабристов; прошли вдоль реки между башней и улице Розы Люксембург, затем - мимо мечети. Завершилась акция на улице Народной Воли. Точкой в «обнимании» стало выкрикивание громких лозунгов в защиту екатеринбургской телебашни.



Напомним, снос недостроенной телебашни запланирован на завтра, 24 марта, на 9:00. Однако вполне вероятно, что из-за некоторых активистов снос башни могут отложить.



Фото: znak.com