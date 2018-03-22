В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова – Сурикова столкнулись два автомобиля

Сегодня вечером в Екатеринбурге произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке улиц Фурманова и Сурикова, причиной которого стало нарушение правил дорожного движения.Автомобиль Ford, который двигался по Фурманова со стороны улицы 8 марта в сторону Московской, не пропустил автомобиль Hyundai Accent, который, в свою очередь, направлялся по Фурманова со стороны Московской в сторону улицы 8 марта. Оба автомобиля начали движение на зеленый сигнал светофора, однако Ford, не дождавшись проезда Hyundai, направился в путь – и столкнулся с автомобилем.Пострадавших в ДТП, к счастью, нет. Участники аварии отделались ушибами.