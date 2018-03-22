К выходным в Екатеринбурге станет чуть теплее

21:18 | 23.03.2018

В эти выходные столбики термометров достигнут плюсовых отметок, однако при этом снегопады не собираются утихать.



По информации Уральского гидрометцентра, завтра, 24 марта, в Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 1 градуса, а 25 марта будет е на градус теплее. Ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду. Однако ночи останутся холодными – ожидается до 12-17 градусов ниже нуля.



Добавим, что в некоторых городах Свердловской области будет преобладать минусовая температура.



Фото: mota.ru