Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал инициаторам референдума по недостроенной телебашне

20:25 | 23.03.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал инициативной группе в проведении референдума по недостроенной телебашне. Документ о решении был опубликован уполномоченным представителем инициативной группы Андреем Еланцевым на странице в Facebook.



Отметим, что документы по проведению референдума группой были поданы в избирком города только сегодня. Общественники выступили с просьбой запретить АО «Ледовая арена» производить работы по демонтажу вышки до разрешения вопроса по референдуму.



В определении районного суда указано: «Согласно представленным материалам, административный иск в Ленинский районный суд не подан, заявитель о подаче такого иска не указывает. Принимая [это] во внимание, суд также отказывает в принятии заявления о принятии предварительных обеспечительных мер».



«Логичное решение, но не соответствующее требованиям правового государства и гражданского общества», - прокомментировал документ на своей странице Еланцев.



Напомним, снос недостроенной телебашни запланирован на 24 марта (9:00). На ее месте УГМК планирует построить ледовую арену для ХК «Автомобилист».



Фото: novosel99.ru