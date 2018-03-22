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20:25 | 23.03.2018
Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал инициаторам референдума по недостроенной телебашне
Отметим, что документы по проведению референдума группой были поданы в избирком города только сегодня. Общественники выступили с просьбой запретить АО «Ледовая арена» производить работы по демонтажу вышки до разрешения вопроса по референдуму.
В определении районного суда указано: «Согласно представленным материалам, административный иск в Ленинский районный суд не подан, заявитель о подаче такого иска не указывает. Принимая [это] во внимание, суд также отказывает в принятии заявления о принятии предварительных обеспечительных мер».
«Логичное решение, но не соответствующее требованиям правового государства и гражданского общества», - прокомментировал документ на своей странице Еланцев.
Напомним, снос недостроенной телебашни запланирован на 24 марта (9:00). На ее месте УГМК планирует построить ледовую арену для ХК «Автомобилист».
Фото: novosel99.ru
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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