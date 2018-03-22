К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появятся стенды с информацией о матчах

19:50 | 23.03.2018

К Чемпионату мира по футболу, в рамках которого часть игр пройдет в столице Урала, администрация Екатеринбурга запланировала установить 15 информационных стендов по городу. Согласно конкурсной документации на портале госзакупок, всего к чемпионату организуют 15 точек, где можно будет получить информацию о турнире.



Установка информстендов планируется на территории переходов станций метро «Чкаловская», «Геологическая», «Площадь 1905 года» и «Уральская». Также две стойки будут установлены в музее истории Екатеринбурга и в музее изобразительных искусств (Воеводина, 5).



Помимо названного, отдельные шатры будут размещены возле Театра оперы и балета и Театра Драмы, между ТЦ «Успенский» и «Пассаж», и на территории ККТ «Космос», а также на площадке фестиваля болельщиков в ЦПКиО и у здания Железнодорожного вокзала.



Известно, что заработают информационный стенды в день открытия чемпионата – с 14 июня. Стационарные пункты и шатры будут работать до 15 июля. А пункты в метро проработают до окончания матчей в Екатеринбурге – 28 июня.



Отметим, что на организацию пунктов город готов потратить 3,1 млн рублей.



Фото: sm-news.ru