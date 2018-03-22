В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за некачественных медицинских услуг

17:37 | 23.03.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественных медицинских услуг женщине в одной из частных клиник.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в прошлом году жительница Асбеста обратилась в частную екатеринбургскую клинику, однако в результате действий врачей ее здоровью был нанесен ущерб — она получила заболевание позвоночника и головного мозга.



— Учитывая необходимость проведения значительного объёма следственных действий, по указанию руководства следственного управления расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел областного СКР, создана следственно-оперативная группа в составе следователей регионального аппарата СКР и оперативников УЭБиПК областного ГУ МВД, — отметили в пресс-службе СК СКР по региону.



Кроме того, в ходе следствия будут устанавливаться другие возможные пострадавшие.





Фото: ok.ru