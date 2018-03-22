Во время тестовых матчей рядом с «Екатеринбург Ареной» будет ограничено движение транспорта

16:27 | 23.03.2018

В дни проведения тестовых матчей перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет ограничено движение в районе «Екатеринбург Арены». 15 апреля и 6 мая нельзя будет проехать по улице Ключевской на участке от Токарей до Мельникова. 15 апреля также вводится ограничение на улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Мельникова.



Кроме того, до 30 июля закрыто движение по нечетной стороне улицы Татищева на участке от Мельникова до Репина.



Напомним, что 1 апреля на «Екатеринбург Арене» пройдет матч «Урал» - «Рубин», 15 апреля екатеринбургская команда сыграет со «Спартаком», а 6 мая – с «Амкаром».





Фото: sdelanounas.ru