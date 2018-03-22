В Нижнем Тагиле компанию оштрафовали за дачу взятки сотруднику ФСИН

15:51 | 23.03.2018

В июне 2014 года представитель компании «Опора Строй Урал» передал заместителю начальника ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 51 ГУ ФСИН России по Свердловской области» Виталию Гринмбергу взятку – 240 тысяч рублей – за содействие при заключении договоров на выполнение различных работ.



В марте 2017 года Гримберга признали виновным в мошенничестве и получении взятки, Ленинский суд Нижнего Тагила приговорил его к семи с половиной годам строгого режима с выплатой штрафа в размере более 2,4 млн рублей. При этом представителя «Опора Строй Урал» не стали привлекать к уголовной ответственности, так как он способствовал раскрытию преступления.



Тем не менее, прокуратура провела проверку и возбудила административное дело по статье «Незаконные передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением». В результате ООО «Опора Строй Урал» оштрафовано на 1 млн рублей.





Фото: opennov.ru