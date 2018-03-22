Свердловская область предложит свою продукцию Вьетнаму, Узбекистану и Белоруссии

15:34 | 23.03.2018

Правительство Свердловской области формирует составы делегаций, которые отправятся во Вьетнам, Узбекистан и Белоруссию продвигать продукцию, произведенную на Урале.



Бизнес-миссии приурочены к различным мероприятиям, которые скоро пройдут в указанных странах. Так, в апреле во Вьетнаме состоится 28-я Международная торгово-промышленная выставка «VIETNAM EXPO 2018», в мае в Узбекистане пройдет 22-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана Global Oil & Gas Uzbekistan», а в Белоруссии делегация посетит специализированные выставки «Техиннопром», «Имтех», «Пластех».