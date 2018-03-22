Завтра на правительственных зданиях Свердловской области отключат подсветку

13:23 | 23.03.2018

24 марта Свердловская область поддержит международную экологическую акцию «Час Земли». С 20:30 до 21:30 на знаковых зданиях отключат подсветку.



«Главная цель этой акции — привлечь внимание людей к бережному отношению к природе и ресурсам. Внешняя подсветка будет погашена на один час на здании администрации губернатора Свердловской области, Доме Севастьянова, здании правительства, администрации Екатеринбурга. Также погасить свет на крупных архитектурных сооружениях планируют в муниципалитетах», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Жителей приглашают поучаствовать в акции и отключить не жизненно важные электроприборы.



Отметим, что в прошлом году к акции присоединились 184 страны.





Фото: gorodberdsk.ru