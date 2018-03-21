Кольцово второй раз вошел в десятку лучших аэропортов мира

12:58 | 23.03.2018

Екатеринбургский международный аэропорт Кольцово второй год подряд входит в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 до 10 млн пассажиров в год, такие данные приводит агентство Skytrax (Великобритания). Премия World Airport Awards вручается по итогам отзывов пассажиров, которые оценивают воздушные гавани по 39 критериям. В этом году в опросе приняли участие 14 млн человек.



Кроме Кольцово в десятку вошли аэропорты следующих городов: Дурбан (ЮАР), Цинциннати (США), Аделаида и Голд Кост (Австралия), Крайстчерч (Новая Зеландия), Медина (Саудовская Аравия), Кеблавик (Исландия), а также воздушные гавани Мальты и Бахрейна.





Фото: fishki.net