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12:26 | 23.03.2018

Евгений Куйвашев поручил осуществить дополнительный «губернаторский прием» студентов в медицинский университет

Впервые в Свердловской области пройдёт дополнительный целевой «губернаторский прием» абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет.

В дополнение к основному набору 50 человек будут поступать целевым образом. Об этом по поручению губернатора шла речь на рабочем совещании министра здравоохранения региона Андрея Цветкова с руководством вуза.

Ранее Евгений Куйвашев давал поручение главе областного Минздрава проработать вопрос увеличения целевого набора в медицинский университет, чтобы улучшить ситуацию с кадровой обеспеченностью больниц в населенных пунктах региона. На сегодняшний день потребность сельских, районных и городских больниц во врачебных кадрах составляет 975 человек.

В ходе рабочей встречи с руководством медицинского университета как раз и обсуждался вопрос распределения выпускников вуза в учреждения здравоохранения Свердловской области.

Стоит отметить, что среди мер, позволяющих преодолеть кадровый дефицит в медицине, немаловажную роль играет выдача врачам сертификатов на приобретение жилья. Такая мера предусмотрена губернаторской программой «Пятилетка развития».

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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