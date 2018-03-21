Евгений Куйвашев поручил осуществить дополнительный «губернаторский прием» студентов в медицинский университет

12:26 | 23.03.2018

Впервые в Свердловской области пройдёт дополнительный целевой «губернаторский прием» абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет.



В дополнение к основному набору 50 человек будут поступать целевым образом. Об этом по поручению губернатора шла речь на рабочем совещании министра здравоохранения региона Андрея Цветкова с руководством вуза.



Ранее Евгений Куйвашев давал поручение главе областного Минздрава проработать вопрос увеличения целевого набора в медицинский университет, чтобы улучшить ситуацию с кадровой обеспеченностью больниц в населенных пунктах региона. На сегодняшний день потребность сельских, районных и городских больниц во врачебных кадрах составляет 975 человек.



В ходе рабочей встречи с руководством медицинского университета как раз и обсуждался вопрос распределения выпускников вуза в учреждения здравоохранения Свердловской области.



Стоит отметить, что среди мер, позволяющих преодолеть кадровый дефицит в медицине, немаловажную роль играет выдача врачам сертификатов на приобретение жилья. Такая мера предусмотрена губернаторской программой «Пятилетка развития».



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области