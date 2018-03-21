457 дорожных машин боролись с последствиями снегопада в Свердловской области

12:12 | 23.03.2018

В минувшие сутки на территории Свердловской области выпало от 10 до 17 сантиметров снега. На расчистку дорог вышли 457 единиц техники, в том числе 264 комбинированных дорожных машины, 73 автомобиля с отвалом, 81 автогрейдер и 39 тракторов.



Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил ведомствам принять исчерпывающие меры для приведения трасс в нормативное состояние. Сотрудники Управления автомобильных дорог выехали на трассы, чтобы проконтролировать работы.



Напомним, что в Свердловской области работает горячая линия, куда можно обращаться с жалобами на состояние дорог: 8 (343) 262-50-65, и круглосуточная дорожная диспетчерская служба: 261-79-83.





Фото: rosavtodor.ru