По поручению Евгения Куйвашева в Свердловской области появится Единая карта социальных услуг

11:53 | 23.03.2018

Губернатором Свердловской области принято решение о создании межведомственной рабочей группы по разработке проекта Свердловской области «Единая карта социальных услуг».



О своём решении создать такую карту Евгений Куйвашев объявил ещё 1 февраля, на заседании областного правительства.



Проект призван упростить и облегчить всю систему представления госуслуг на территории региона, сделать услуги более доступными для жителей области.



Руководство рабочей группой поручено первому вице-губернатору Алексею Орлову, заместителем руководителя стал замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Гайда. В состав рабочей группы вошли представители профильных министерств и ведомств области, а также администрации Екатеринбурга.



Сроки, в которые необходимо уложиться межведомственной рабочей группе на начальном этапе, в соответствии с распоряжением губернатора самые сжатые. Так, до конца марта необходимо разработать паспорт проекта «Единая карта социальных услуг», а до 15 апреля – проект правового акта о реализации намеченных планов.



Фото: gubernator96.ru

