В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего застрелить сожительницу из арбалета

11:50 | 23.03.2018

Сотрудники Росгвардии накануне вечером задержали буйного мужчину в одной из квартир на улице Бисертской в Екатеринбурге.



Наряд прибыл на вызов по информации о бытовом конфликте. Сначала мужчина отказывался открывать дверь, но сотрудники правопорядка убедили его впустить их.



Как пояснила сожительница екатеринбуржца, ее возлюбленный, страдающий психическими расстройствами, стал угрожать ей побоями и убийством. Мужчина говорил, что застрелит сожительницу из арбалета.



Буйного гражданина доставили в отдел полиции для разбирательства. Из квартиры также изъят арбалет.