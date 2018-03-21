Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 марта 2018 года

11:10 | 23.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 22.03.2018 до 08:00 23.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 150 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 100 противоправных деяний. Из них: одно изнасилование, три грабежа, 17 краж чужого имущества, в том числе две квартирные, два угона автотранспорта, три факта мошенничества, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе семь фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 10 пострадали, в том числе два ребенка.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 1650 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 35 сотрудников органов внутренних дел, 28 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области