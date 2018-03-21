В екатеринбургских детсадах работали сотрудники с судимостями

10:58 | 23.03.2018

В связи с участившимися случаями жестокого обращения в детских дошкольных учреждениях Екатеринбурга прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений.



Так, рабочий по обслуживанию здания ДОУ № 555 (Октябрьский район) в 1999 году был осужден за побои, в 2000 году – за присвоение и растрату. Сейчас мужчина уволен. В ДОУ № 544 воспитателем работает женщина, имеющая судимость за использование поддельного документа. Сейчас по данному факту проводится проверка.



Как отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры, аналогичные случаи выявлены еще в восьми образовательных учреждениях Чкаловского района. Напомним, что по закону в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не могут работать лица, имеющие судимость.



Надзорное ведомство обнаружило и другие нарушения в детских дошкольных учреждениях уральской столицы. Установлено, что в МБДОУ № 270, 97 и 473 воспитателями работают сотрудники, не имеющие необходимого педагогического образования, в МАДОУ № 7 и 445 санитарные книжки работников имеют признаки подделки, а в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 25 воспитатель в качестве наказания закрывала детей в спальне (сейчас данный сотрудник уволен).



По итогам проверки в суд направлено 17 исковых заявлений, внесено 44 представления, вынесено 9 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, внесено представление в адрес главы администрации города Александра Якоба.





Фото: myaltai.com