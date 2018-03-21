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09:40 | 23.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 22 марта 2018 года
Так, в 16:20 на 27-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автобуса ПАЗ-4234-05 при завершении маневра обгон допустил наезд на правую обочину и занос автобуса, в результате чего автобус выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной «Мицубиси-Фусо».
В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте ДТП, пассажир (кондуктор) автобуса ПАЗ-4234-05 женщина 1981 г. р. доставлена в ЦГБ, диагноз: СГМ, ушибленная рана теменной области слева, перелом правой руки, перелом 4-го ребра; пассажир автобуса женщина 1958 г. р. самостоятельно обратилась в ГБ, диагноз: ушиб правого плеча, гематома левой голени.
В 13:20 на 26-м км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда женщина — водитель автомашины «Хендэ-Терракан» при выполнении маневра обгон неправильно выбрала скорость движения, допустила занос и столкновения со встречными автомашинами «Хендэ-Акцент» и «Тойота-Карина».
В результате ДТП пассажиры автомашины «Тойота-Карина» получили травмы: девочка 2015 г. р. (сзади слева, в ДУУ), диагноз: ушиб волосистой части головы; женщина 1996 г. р. (спереди слева), диагноз: перелом левой голени, вывих левой стопы, доставлены в 1-ю ЦГБ.
В 19:00 на 139-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов девушка — водитель автомашины «Хендэ-Акцент» допустила наезд на стоящую автомашину ВАЗ-2106.
В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-2106 девочка 2004 г. р. (спереди справа) доставлена в 3-ю ЦГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ; водитель автомашины «Хендэ-Акцент» девушка 1992 г. р. осмотрена бригадой СМП, диагноз: СГМ, ЗЧМТ.
В 12:50 в Екатеринбурге на улице Московской женщина — водитель автомашины «Фольксваген-Джетта» при повороте налево на регулируемом перекрестке допустила столкновение с попутно движущимся трамваем Т-3.
В результате ДТП пассажир (кондуктор) трамвая Т-3 женщина 1961 г. р. доставлена в 36-ю ГКБ, диагноз: перелом левого плечевого сустава.
В 19:00 на 4-м км автодороги Богданович — Ляпустино — Луч водитель автомашины УАЗ-390995 неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги и опрокидывание.
В результате ДТП водитель автомашины УАЗ-390995 — мужчина 1969 г. р. — доставлен в ГБ, диагноз: ушиб поясницы.
В 18:30 на 5-м км автодороги Арамиль — Андреевка девушка — водитель автомашины ВАЗ-21144 неправильно выбрала скорость движения, допустила выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречной автомашиной «Ниссан-Теана».
В результате ДТП водители получили травмы. Водитель автомобиля ВАЗ-21144 доставлена в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушиб грудной клетки; водитель автомашины «Ниссан-Теана» доставлен в ГБ, диагноз: перелом правой ключицы, ушиб лобной области.
За 22 марта выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 32
Выезд на полосу встречного движения — 25
Непредоставление преимущества пешеходам — 243
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 50
Детские удерживающие устройства — 92
Ремни безопасности — 749
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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