ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 22 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 22 марта произошло 6 ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 10 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей.Так, вна 27-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автобуса ПАЗ-4234-05 при завершении маневра обгон допустил наезд на правую обочину и занос автобуса, в результате чего автобус выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной «Мицубиси-Фусо».В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте ДТП, пассажир (кондуктор) автобуса ПАЗ-4234-05 женщина 1981 г. р. доставлена в ЦГБ, диагноз: СГМ, ушибленная рана теменной области слева, перелом правой руки, перелом 4-го ребра; пассажир автобуса женщина 1958 г. р. самостоятельно обратилась в ГБ, диагноз: ушиб правого плеча, гематома левой голени.на 26-м км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда женщина — водитель автомашины «Хендэ-Терракан» при выполнении маневра обгон неправильно выбрала скорость движения, допустила занос и столкновения со встречными автомашинами «Хендэ-Акцент» и «Тойота-Карина».В результате ДТП пассажиры автомашины «Тойота-Карина» получили травмы: девочка 2015 г. р. (сзади слева, в ДУУ), диагноз: ушиб волосистой части головы; женщина 1996 г. р. (спереди слева), диагноз: перелом левой голени, вывих левой стопы, доставлены в 1-ю ЦГБ.на 139-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов девушка — водитель автомашины «Хендэ-Акцент» допустила наезд на стоящую автомашину ВАЗ-2106.В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-2106 девочка 2004 г. р. (спереди справа) доставлена в 3-ю ЦГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ; водитель автомашины «Хендэ-Акцент» девушка 1992 г. р. осмотрена бригадой СМП, диагноз: СГМ, ЗЧМТ.в Екатеринбурге на улице Московской женщина — водитель автомашины «Фольксваген-Джетта» при повороте налево на регулируемом перекрестке допустила столкновение с попутно движущимся трамваем Т-3.В результате ДТП пассажир (кондуктор) трамвая Т-3 женщина 1961 г. р. доставлена в 36-ю ГКБ, диагноз: перелом левого плечевого сустава.на 4-м км автодороги Богданович — Ляпустино — Луч водитель автомашины УАЗ-390995 неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги и опрокидывание.В результате ДТП водитель автомашины УАЗ-390995 — мужчина 1969 г. р. — доставлен в ГБ, диагноз: ушиб поясницы.на 5-м км автодороги Арамиль — Андреевка девушка — водитель автомашины ВАЗ-21144 неправильно выбрала скорость движения, допустила выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречной автомашиной «Ниссан-Теана».В результате ДТП водители получили травмы. Водитель автомобиля ВАЗ-21144 доставлена в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушиб грудной клетки; водитель автомашины «Ниссан-Теана» доставлен в ГБ, диагноз: перелом правой ключицы, ушиб лобной области.Водителей в нетрезвом состоянии — 32Выезд на полосу встречного движения — 25Непредоставление преимущества пешеходам — 243Нарушения водителями маршрутного транспорта — 50Детские удерживающие устройства — 92Ремни безопасности — 749Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.