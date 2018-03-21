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09:17 | 23.03.2018
Средний Урал готовится к весеннему паводку
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова, в зоне особого внимания находятся 19 мостов. На девяти будут проведены чернение и распиловка льда. На 10 планируется обработка взрывным способом.
Отметим, что негативный сценарий возможен в случае резкого потепления, однако в апреле, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на один градус ниже нормы, поэтому паводок должен пройти спокойно.
Тем не менее сейчас на случай чрезвычайных ситуаций организован завоз продуктов питания, товаров первой необходимости и медицинских средств в населенные пункты.
«Вопросы подготовки к паводкоопасному и пожароопасному периодам находятся на контроле губернатора. Органам местного самоуправления даны поручения с учетом прогноза возможных вариантов развития паводка, поставлены конкретные задачи по подготовительным мероприятиям. Координация работ выполняется в постоянном режиме», — отметил вице-губернатор Азат Салихов.
© «Вечерние Ведомости»
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