Средний Урал готовится к весеннему паводку

09:17 | 23.03.2018

В Свердловской области прошло заседание комиссии правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обсуждали подготовку к периоду весеннего половодья.



По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова, в зоне особого внимания находятся 19 мостов. На девяти будут проведены чернение и распиловка льда. На 10 планируется обработка взрывным способом.



Отметим, что негативный сценарий возможен в случае резкого потепления, однако в апреле, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на один градус ниже нормы, поэтому паводок должен пройти спокойно.



Тем не менее сейчас на случай чрезвычайных ситуаций организован завоз продуктов питания, товаров первой необходимости и медицинских средств в населенные пункты.



«Вопросы подготовки к паводкоопасному и пожароопасному периодам находятся на контроле губернатора. Органам местного самоуправления даны поручения с учетом прогноза возможных вариантов развития паводка, поставлены конкретные задачи по подготовительным мероприятиям. Координация работ выполняется в постоянном режиме», — отметил вице-губернатор Азат Салихов.