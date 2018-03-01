Легендарный поэт Виктор Пеленягрэ празднует День рождения

23:25 | 22.03.2018

Сегодня, 22 марта, День рождения празднует известный русский поэт Виктор Иванович Пеленягрэ.



Виктор Пеленягрэ является автором многочисленных стихотворений и песен, знакомых каждому жителю России. Песни на его стихотворения исполняют Сергей Крылов, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Валерий Леонтьев, Лолита, Владимир Пресняков, Алла Пугачёва, Анна Резникова, София Ротару и другие известные эстрадные артисты.



Кроме того, в 1996 году Виктор Иванович был удостоен Венецианской премии за лучшую поэтическую книгу.



Отметим, что в 80-х годах прошлого века Виктор Пеленягрэ являлся «архикардиналом» Ордена Куртуазных Маньеристов. Экстравагантное название поэтической группе придумал именно он.



Также в 2017 году поэт вошел в состав жюри литературного конкурса «Горю поэзии огнем», который в пятый раз провела Свердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ».



Наша редакция искренне поздравляет Виктора Ивановича, желает крепкого здоровья, бесконечного вдохновения, счастья и благ.



Фото: livestory.com.ua