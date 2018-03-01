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21:00 | 22.03.2018
В УрФУ открыли аудиторию имени известного япониста Бориса Караева
Решение о присвоении имени аудитории Департамента международных отношений было принято на одном из заседаний ученого совета Уральского гуманитарного института (одного из институтов УрФУ). Аудитория, которая теперь будет носить имя Бориса Караева, является основной площадкой, где сейчас проходят обучение, а также сдают экзамены студенты, изучающие японский язык.
На открытии выступила директор Уральского гуманитарного института Эльвира Сыманюк: «Открытие аудитории имени Бориса Александровича Караева — знаковое событие для нашего института и для университета в принципе. Это позволит нам сохранить память о человеке, который основал школу японского языка в Уральском государственном университете. То, что уже долгие годы язык живет в стенах этого здания и активно развивается, является большой заслугой Бориса Александровича. Нам приятно, что появилась такая хорошая традиция, как открытие памятных аудиторий».
Борис Караев является автором многих книг и учебников, его силами было переведено с японского на русский огромное количество разнообразных текстов. Самый известный труд Бориса Александровича, книга «Восточный ветер», является одним из хрестоматийных для студентов-японистов УрФУ.
Фото: odynokiy.livejournal.com
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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