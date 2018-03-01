Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


20:11 | 22.03.2018

Евгений Куйвашев дал оценку нашумевшему законопроекту

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов главы Екатеринбурга и введение так называемой «советской» системы, при которой мэр будет избираться депутатами городской думы. По мнению Евгения Куйвашева, эта схема доказала свою эффективность на примере других муниципалитетов.

«Эта схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург уже выбирал через конкурс сити-менеджера. И выбор был достойный. Фактически это второй этап изменения схемы выборов, который уже юридически закрепит за Администрацией города те полномочия, которые она де-факто выполняет. Я уверен, что после принятия изменений ни у кого не останется вопросов кто за что отвечает в городе. А накануне ЭКСПО это просто необходимо», – заявил глава региона.

Напомним, что поправки уже внесены в Законодательное собрание. Они будут рассмотрены на очередном заседании 3 апреля. Ожидается, что обсуждение будет бурным, но, несмотря на противодействие отдельных депутатов, закон будет принят в кратчайшие сроки.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:00 | 22.03.2018
В УрФУ открыли аудиторию имени известного япониста Бориса Караева

20:11 | 22.03.2018
Евгений Куйвашев дал оценку нашумевшему законопроекту

20:02 | 22.03.2018
Комплекс 36-го военного городка передадут Нижнему Тагилу

19:10 | 22.03.2018
УГМК презентовала проект ледовой арены, которую построят вместо «башни смерти»

18:30 | 22.03.2018
В Екатеринбурге железнодорожники и бизнесмены обсудили вопросы организации медосмотров работников

18:25 | 22.03.2018
В Перми состоялось заседание краевого парламента

18:25 | 22.03.2018
Сотрудники свердловской полиции поймали двух лжериелторов, обманывавших квартиросъемщиков

17:57 | 22.03.2018
Неплательщикам алиментов в Прикамье приходится расставаться с недвижимостью

17:46 | 22.03.2018
Устранена коммунальная авария в Верхней Салде

17:33 | 22.03.2018
Начало процесса по уголовному делу Ларисы Ассоновой затягивается на неделю

17:28 | 22.03.2018
Официально. Фонд капремонта не имеет отношения к угрозам в адрес собственников в доме на Монастырской, 53а, в Перми

17:12 | 22.03.2018
В ДТП на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда пострадали два человека, в том числе ребенок

17:00 | 22.03.2018
В Прикамье стартовал проект «Уникальный документ»

16:57 | 22.03.2018
Свердловский облсуд дал 24 года строгого режима уральцу, убившему трех пенсионеров

16:50 | 22.03.2018
В Кургане победителем рейтингового голосования за проекты благоустройства стал парк Победы

16:41 | 22.03.2018
Красой ЕВРАЗа на Урале стала машинист конвейера аглоцеха ЕВРАЗ КГОКа Юлия Останкова

16:38 | 22.03.2018
В дома почти 1000 жителей Куединского района пришел газ

16:34 | 22.03.2018
В Верхней Пышме пройдет детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына

15:59 | 22.03.2018
Названы победители конкурса концепций ЭКСПО-парка в Екатеринбурге

15:57 | 22.03.2018
Анна Кузнецова посетила шадринскую школу № 15: итоги всей ситуации пока подводить рано

15:40 | 22.03.2018
На Урале к четырем годам колонии приговорили недобросовестного застройщика

15:27 | 22.03.2018
В ЗакСО рассмотрят предложение Куйвашева об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга

14:57 | 22.03.2018
1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря

14:34 | 22.03.2018
Рост налогов в России неизбежен

14:28 | 22.03.2018
В Свердловской области стало больше миллионеров

14:06 | 22.03.2018
В Верхней Салде ликвидируют коммунальную аварию

13:50 | 22.03.2018
Свердловские справедливороссы прокомментировали решение своего коллеги сложить полномочия депутата

13:44 | 22.03.2018
В Кольцово у пассажирки изъяли 65 кг эфирных масел

13:28 | 22.03.2018
Свердловчанин заплатит 4,5 млн рублей за незаконную рубку деревьев

13:28 | 22.03.2018
В субботу в Перми отметят Навруз

13:08 | 22.03.2018
Анна Кузнецова прибыла с рабочим визитом в Курганскую область

12:58 | 22.03.2018
В свердловской полиции прокомментировали скандал вокруг «резиновой» квартиры на Эльмаше

12:56 | 22.03.2018
Депутат ЗакСО Евгений Лобов подал заявление о досрочном сложении полномочий

12:41 | 22.03.2018
Молодежная команда «Пармы» обеспечила себе место в плей-офф Единой молодежной Лиги ВТБ

12:41 | 22.03.2018
Евгений Куйвашев провел заседание по вопросам посевной кампании 2018 года

12:26 | 22.03.2018
28 марта в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы

12:26 | 22.03.2018
В Кургане подорожали свежие овощи, молочка и некоторые лекарства

12:25 | 22.03.2018
Пермский театр оперы и балета начал давать концерты в городах Кизеловского угольного бассейна

11:59 | 22.03.2018
СКР проводит доследственную проверку из-за «резиновой» квартиры в Екатеринбурге

11:45 | 22.03.2018
Ветер и мокрый снег. Госавтоинспекция Зауралья предупреждает водителей об изменении погоды

11:44 | 22.03.2018
Жителя Алапаевска, стрелявшего в прохожих из пневматического пистолета, отправили в колонию

11:27 | 22.03.2018
В 2018 году столица Урала станет местом проведения заседания Священного синода РПЦ

11:02 | 22.03.2018
Максим Фадеев о стрельбе в Шадринске: «Культ вседозволенности и тупых киношных стереотипов полностью разрушает и без того неокрепшие умы»

11:02 | 22.03.2018
В Екатеринбурге пройдет туристическая выставка UralTravelMarket

10:46 | 22.03.2018
Швейцарские бизнесмены заинтересовались научно-техническими разработками Пермского края

10:44 | 22.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 марта 2018 года

10:41 | 22.03.2018
Сегодня в Шадринск прибудет детский омбудсмен Анна Кузнецова

10:40 | 22.03.2018
Больше года будет перекрыт участок улицы Калинина в Екатеринбурге

10:33 | 22.03.2018
В Карпинске у водонапорной башни образовался огромный ледяной сталагмит

10:06 | 22.03.2018
На Урале фигуранты дела о хищении средств Областной станции переливания крови отделались условными сроками


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 