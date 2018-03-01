Евгений Куйвашев дал оценку нашумевшему законопроекту

20:11 | 22.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов главы Екатеринбурга и введение так называемой «советской» системы, при которой мэр будет избираться депутатами городской думы. По мнению Евгения Куйвашева, эта схема доказала свою эффективность на примере других муниципалитетов.



«Эта схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург уже выбирал через конкурс сити-менеджера. И выбор был достойный. Фактически это второй этап изменения схемы выборов, который уже юридически закрепит за Администрацией города те полномочия, которые она де-факто выполняет. Я уверен, что после принятия изменений ни у кого не останется вопросов кто за что отвечает в городе. А накануне ЭКСПО это просто необходимо», – заявил глава региона.



Напомним, что поправки уже внесены в Законодательное собрание. Они будут рассмотрены на очередном заседании 3 апреля. Ожидается, что обсуждение будет бурным, но, несмотря на противодействие отдельных депутатов, закон будет принят в кратчайшие сроки.