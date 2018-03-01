Комплекс 36-го военного городка передадут Нижнему Тагилу

20:02 | 22.03.2018

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, правительство Свердловской области передаст имущественный комплекс военного городка № 36 в Нижнем Тагиле в собственность муниципалитета.



В состав имущественного комплекса входят 16 объектов недвижимости, 12 из которых подлежат сносу, ещё 4 находятся в аварийном состоянии. Все объекты расположены на земельном участке общей площадью 49 тыс. 011 кв. метров.



Имущественный объект и землю под ним уже запланировано использовать под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и нового квартала вокруг него.



Принятое правительством решение позволит реализовать мероприятия по строительству спортивного объекта в соответствии с разработанной администрацией города Нижний Тагил концепцией застройки квартала.



Фото: vtagile66.ru