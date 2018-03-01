УГМК презентовала проект ледовой арены, которую построят вместо «башни смерти»

Уральская горно-металлургическая компания сегодня презентовала проект ледовой арены для хоккейного клуба «Автомобилист», которая должна появиться на месте недостроенной телебашни. Впрочем, существующий вариант еще не окончательный и при необходимости будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения членов Градсовета, на обозрение которых будет вынесено как минимум три варианта площадки. Приступить к работам в УГМК намерены в следующем году.В компании отмечают, что основной идеей при разработке было то, чтобы объект хорошо был виден со всех точек города. Также УГМК собирается благоустраивать набережную возле арены и близлежащую территорию.Сама ледовая арена, по замыслу УГМК, будет многофункциональным комплексом, который запроектирован на 11 видов спорта: хоккей, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства. Кроме хоккея, на площадке предусмотрено 2 варианта для концертов с максимальной вместимостью 15 тыс. зрителей. По сути, в Екатеринбурге появится не только новый ледовый дворец, но и еще одна концертная площадка мирового уровня.Напомним, что демонтаж екатеринбургской телебашни запланирован на девять часов утра 24 марта.