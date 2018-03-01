В Екатеринбурге железнодорожники и бизнесмены обсудили вопросы организации медосмотров работников

18:30 | 22.03.2018

На днях в Екатеринбурге на базе «Дорожной больницы на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» представители бизнеса, власти и медико-санитарных частей предприятий обсудили вопросы организации предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Встреча прошла в рамках заседания комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по охране труда.



Собравшиеся изучили опыт ОАО «РЖД», где создана единая система охраны здоровья, включающая современную диагностику, лечение, диспансеризацию и реабилитацию. Начальник Свердловской дирекции здравоохранения Николай Юй рассказал, что важнейшим условием сохранения трудового долголетия работников компании является профилактика и выявление первых признаков профессиональных заболеваний на раннем этапе. Участники мероприятия оценили возможности Центра восстановительной медицины и реабилитации «РЖД-Медицина» в столице Урала.



Представителям бизнеса продемонстрировали, что учреждения «РЖД-Медицины», в силу специфики выполняемых задач (медицинское обеспечение безопасности перевозочного процесса, экспертиза профессиональной пригодности, предупреждение профессиональных заболеваний), владеют уникальными методиками производственной медицины, современным оборудованием и лучшими специалистами. Свои ресурсы они могут предложить различным транспортным, металлургическим и другим предприятиям, которым требуется проводить медицинские осмотры и диспансеризацию сотрудников.



Напомним, в 2017 году ОАО «РЖД» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заключили соглашение о сотрудничестве по развитию системы охраны здоровья работающего населения. Взаимодействие направлено на подготовку стандартов охраны здоровья сотрудников, влияющих на повышение производительности труда, оценку новых медицинских технологий профилактики, лечения и реабилитации профессиональных заболеваний.



На Свердловской магистрали железнодорожные учреждения здравоохранения имеются в каждом регионе. Это дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский, дорожная стоматологическая поликлиника на станции Свердловск-Сортировочный, отделенческие клинические больницы на станциях Сургут и Пермь-2, отделенческие больницы на станциях Егоршино и Тюмень, узловые больницы на станциях Серов и Коротчаево, линейные поликлиники на станциях Ноябрьск и Камышлов, узловая поликлиника на станции Каменск-Уральский.