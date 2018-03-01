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18:25 | 22.03.2018

Сотрудники свердловской полиции поймали двух лжериелторов, обманывавших квартиросъемщиков

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области из отдела «К» изобличили аферистов — 35-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые подозреваются в совершении мошеннических афер в сфере аренды жилья. При проведении обысков было изъято 57 персональных компьютеров, 92 сотовых телефона, 215 сим-карт различных операторов, флеш-накопители, банковские карты. В настоящее время установлено 17 потерпевших.

Как сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, злоумышленники организовали создание трех сайтов, где размещалась информация о сдаче в аренду недвижимости по значительно сниженной цене. Заинтересованным клиентам предприниматели гарантировали стопроцентное и быстрое заселение в жилище, в противном случае обещали возврат денежных средств.

В случае согласия клиента ему СМС-сообщением на телефон отправлялись реквизиты для предоплаты, сумма которой варьировалась в размере от 4000 до 5000 рублей. Как только пострадавшие переводили деньги, всякое общение с ними либо прекращалось, либо гражданам предлагались в качестве альтернативы другие, зачастую неактуальные предложения.

После того, как в полицию стали поступать заявления, сыщики спецподразделения ГУ МВД области выяснили, что коммерческое предприятие было оформлено на нескольких бомжей из Тюменской и Новосибирской областей, а по адресу регистрации фирмы размещались складские помещения совершенно посторонних организаций. Несмотря на попытку запутать следы, органы внутренних дел сумели вычислить три фактических адреса офисов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области по материалам отдела «К» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, установление новых потерпевших и точной суммы причиненного им ущерба.

Фото предоставлено В.Н. Горелых

© «Вечерние Ведомости»

 


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