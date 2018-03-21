Устранена коммунальная авария в Верхней Салде

17:46 | 22.03.2018

В Верхней Салде устранена авария на магистральном трубопроводе диаметром 57 мм на улице Молодежный Поселок. Напомним, что ранее здесь было ограничено теплоснабжение шести жилых домов. Ликвидацией аварии занимались две бригады Верхнесалдинской теплосетевой компании - 19 человек.



- Ремонтные бригады Верхнесалдинской теплосетевой компании устранили аварию на магистральном трубопроводе по ул.Молодёжный посёлок в Верхнесалдинском городском округе. Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: globalsib.com