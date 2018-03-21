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17:46 | 22.03.2018
Устранена коммунальная авария в Верхней Салде
- Ремонтные бригады Верхнесалдинской теплосетевой компании устранили аварию на магистральном трубопроводе по ул.Молодёжный посёлок в Верхнесалдинском городском округе. Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: globalsib.com
© «Вечерние Ведомости»
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