Начало процесса по уголовному делу Ларисы Ассоновой затягивается на неделю

17:33 | 22.03.2018

Начало процесса в Кировском районном суде Екатеринбурга по уголовному делу в отношении Ларисы Ассоновой, затягивается. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе ведомства, судебное заседание должно было состояться 20 марта, но было отложено до 28 марта в связи с неявкой защитника по уважительной причине. Начало заседания 28 марта назначено на 14:30. Процесс будет вести судья Лариса Шаньгина.



Напомним, что Лариса Ассонова обвиняется в хищении денежных средств потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков ПЖСК. Расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России.



Как установлено в ходе следствия, от действий Ларисы Ассоновой а также двух других лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования пострадало 65 пайщиков, которым причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей.



В ходе расследования уголовного дела Ассонова свою вину признала и активно способствовала расследованию преступления.



Отметим, что наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, но, учитывая, что с Ассоновой было заключено досудебное соглашение, по усмотрению суда ей может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, либо она и вовсе может быть освобождена от отбывания наказания.



Между тем, дома коттеджного поселка «Бухта Квинс», строительство которых было приостановлено в 2013 году, полностью достроены. По мнению основателя проекта, барда Александра Новикова, получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым. Он считает, что общественность намеренно вводят в заблуждение относительно того, что арест на землю под домами, наложенный следователем, не влияет на ввод объектов в эксплуатацию и регистрацию прав пайщиков. По его мнению, законодательство говорит об обратном.



Так, земельный участок, на котором осуществляется строительство, расположен в зоне Ж-4 среднеэтажной жилой застройки (2–5 этажей). Согласно кадастровой выписке, участок имеет иное разрешенное использование, то есть для его регистрации необходимо поменять категорию разрешенного использования, что невозможно сделать без снятия ареста. В Управлении Росреестра по Свердловской области от застройщика требуют предоставить документы, подтверждающие снятие ареста. В противном случае в ведомстве вынуждены отказать в государственной регистрации межевания, которая была приостановлена в июне 2017 года.



Еще в ноябре 2017 года в правительстве заявляли о необходимости снятия ареста на право распоряжения земельным участком под малоэтажной жилой застройкой «Бухта Квинс».



Кроме этого, снятие ареста с земли под стройкой сделает возможным межевание участка, что, в свою очередь, создаст условия для подключения здания к сетям теплоснабжения. О необходимости межевания земельного участка для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию говорилось и в письме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прокурору Сергею Охлопкову.